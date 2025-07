Bewegende Uraufführung der Kanate „Sprung in den Morgen“ in Holzhausen

„Ich bin mit Petrus ins Wasser gesunken und wieder aufgetaucht!“ So lautet ein Eintrag ins Gästebuch nach der Uraufführung der Kantate „Sprung in den Morgen – Jesus und der sinkende Petrus“ in der vollbesetzten Kirche von Regens Wagner in Holzhausen. Anette Böckler hat in diesem von ihr komponierten Werk die biblische Geschichte von Petrus´ Versuch, über das Wasser zu gehen, als Kantate für Chor, Solisten und Instrumente interpretiert. Sie zeigt dabei die Geschichte von verschiedenen Perspektiven in stilistisch unterschiedlichen detailreichen Musikstücken als moderne abwechslungsreiche Adaption.

Das Publikum zeigte sich begeistert von der Kantate

„Tritt herein, werde still, komm zur Ruh“, mit diesen Worten lädt Böckler die Zuhörer ein, sich auf die Geschichte neu einzulassen und im Verlauf der Kantate immer wieder Parallelen zu unserem heutigen Leben zu finden. Dem Projektchor, der ausgehend vom evangelischen Kirchenchor „Cantora“ Buchloe eigens für die Aufführung gebildet wurde, gelang es durchgehend, die Stimmungen facettenreich, ausdrucksstark und dabei textverständlich wiederzugeben, sodass die Zuhörer die bekannte Geschichte neu erleben konnten. Die Singfreude, gemischt mit sehr guter Intonation sorgte bei den Zuhörern für Gänsehautmomente.

Die Solisten Lisa Schneider, Andreas Kretschmer und auch die Komponistin selbst überzeugten im Solo, als Duett und harmonierten wunderbar mit dem Chor als Background. Begleitet wurden Chor und Solisten von einem kleinen Instrumentalensemble, das sich einfühlsam und immer präsent zeigte. Hier zeigt sich eindrucksvoll das Talent Böcklers, wunderbare Musik zu komponieren und mit dem Text variantenreich kunstvoll zusammenzufügen sowie die Menschen zum Singen, Musizieren und Zuhören zusammenzubringen. Ein begeistertes und bewegtes Publikum dankte es mit stehenden Ovationen. (AZ)