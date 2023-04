Demenz-Serie: So arbeitet ein ambulanter Pflegedienst

Plus Die Schwestern Natalie und Ramona Kauth sind beide selbstständig im ambulanten Pflege- und Betreuungsbereich. Jedoch mit unterschiedlichen Angeboten.

Seit Juli 2017 leitet Natalie Kauth den ambulanten Pflegedienst Kauth in Igling. Ab Juni 2021 kam dann die Tagespflege dazu. Im Moment zählt die Einrichtung 25 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Diese sind alle ausgebildete Kranken- oder Altenpfleger. In unserer Serie zum Thema Demenz stellen wir Anlaufstellen, Hilfsangebote und auch weitere Angebote zum Thema Pflege vor. Denn ein ambulanter Pflegedienst kann viele Hilfen geben. Zum Beispiel, wenn man bei der Tabletteneinnahme als Patient unsicher ist.

Unter die Leistungen des Dienstes fallen die Bereiche Versorgung und Pflege. Viele der Fachkräfte sind spezialisiert auf Wundversorgung, das bedeutet Verbände wechseln oder Kompressionen anlegen. Außerdem geben sie auf ärztliche Anordnung Medikamente und kontrollieren Werte wie Blutzucker und Blutdruck. Es wird Hilfe bei Körperpflege und Hautpflege angeboten also, zum Beispiel beim Duschen oder Ankleiden. Der Dienst unterstützt bei Anträgen an die Kranken- und Pflegekasse sowie bei Anträgen auf Pflegegrade. Unter den Patienten sind Demenzkranke, Senioren oder Menschen, die einen Schicksalsschlag erlebt haben. Zudem Menschen, die zwar weitgehend von Angehörigen betreut werden, aber Unterstützung bei bestimmten Pflegetätigkeiten benötigen. Je nach Pflegegrad und benötigter Hilfe sind Pflege- und Betreuungsleistungen getrennt über die Kasse abzurechnen.