Igling

vor 2 Min.

Die Liebe zur Musik hält beim Iglinger Bürgermeister seit vielen Jahrzehnten an

Plus Der Iglinger Bürgermeister leitet einen Männerchor an einem besonders männlichen Ort. Wir haben bei einer Chorprobe in der Alten Schmiede gelauscht.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind die ersten Ansprechpartner in ihrer Gemeinde und tragen maßgeblich zur Entwicklung der Kommune bei. Dabei kommen etliche Arbeitsstunden zusammen. Doch wie nutzen sie ihre rare Freizeit, etwa in einer sitzungsfreien Woche? In einer Serie möchten wir die Hobbys der Rathauschefs im Landkreis Landsberg vorstellen und damit die Person „hinter“ dem Amt näher kennenlernen. Günter Först ist Bürgermeister der Gemeinde Igling. Neben der Kommunalpolitik ist seine größte Leidenschaft das Musizieren und Singen.

Mit dem Herbst zieht die Dunkelheit wieder früher über Igling, es ist 20 Uhr und bereits stockdunkel. Normalerweise Zeit für die Tagesschau und vielleicht einen Verdauungsspaziergang durch das Dorf. In der Alten Schmiede brennt noch Licht. Allmählich trudeln Männer, meist schon grauhaarig und älteren Semesters ein und betreten die Werkstatt. Sie gehören zum Iglinger Männerchor und treffen sich an diesem männlichen Ort zum Singen.

