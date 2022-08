Die Nachfrage nach Betreuung bei Senioren steigt

Plus Immer mehr Senioren brauchen Hilfe im Alltag. Im Landkreis Landsberg reagiert man darauf. Was ein Betreuungsdienst macht und welche Unterschiede es zum Pflegedienst gibt.

Vor fünf Monaten hat Ramona Kauth aus Igling einen ambulanten Betreuungsdienst gegründet. Die 31-Jährige hat im Hinterhof ihres Elternhauses ein Büro eingerichtet und drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Vollzeit eingestellt. Mittlerweile betreut sie über 70 Klienten, die Ramona Kauth nur als Patienten bezeichnet. „Lebensqualität schaffen lautet unser Motto.“ Doch reicht der von Krankenkassen bezahlte Betreuungssatz überhaupt und wie sieht das Angebot im Landkreis aus?