Disco-Besucher wird in Igling dreimal vom Gelände verwiesen

In einer Iglinger Diskothek gibt es am frühen Samstagmorgen für die Polizei einiges zu tun. Ein Gast klettert über den Zaun, andere Besucher schlagen sich.

In einer Diskothek in Igling kam es am Samstagmorgen, 20. Januar, gegen 3.45 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen jungen Männern aus dem Unterallgäu und dem Landkreis Starnberg. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug einer der beiden seinem Kontrahenten mit einer Flasche ins Gesicht und verletzte ihn dabei. Den Mann erwartet nun eine Strafverfahren.

Während die Beamten wegen dieser Schlägerei vor Ort waren, erkannten Sie einen zudem einen Diskobesucher aus Augsburg, der bereits früher in der Nacht für einen Einsatz gesorgt hatte. Laut der PI Landsberg hatte er den Notruf alarmiert, weil er aus dem Club verwiesen worden war. Dann kletterte er über den Zaun, um wieder zurück auf das Gelände zu gelangen. Er wollte sich bei der Polizei beschweren, weil er erneut des Clubs verwiesen wurde. Nachdem die Polizei ihm bei seinem Versuch wieder in den Club zu gelangen nicht helfen konnte, entfernte er sich zunächst, kletterte aber offenbar kurze Zeit später wieder über den Zaun.

Nachdem er zum dritten Mal des Geländes verwiesen wurde, wurde er von der Polizei vom Gelände entfernt. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs. (AZ)

Lesen Sie dazu auch