Disco in Igling: Polizeieinsatz wegen Tätlichkeit

Auf dem Parkplatz einer Diskothek in Igling kommt es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Am Ende gibt es mehrere Anzeigen.

Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung ist die Landsberger Polizei am Samstagmorgen gegen 4 Uhr auf den Parkplatz einer Diskothek in Igling gerufen worden. Wie es im Polizeibericht heißt, war es zwischen einem 21-Jährigen und einem unbekannten Mann zu einer Tätlichkeit gekommen. Als die Sicherheitskräfte der Disco eingriffen und den vermeintlichen Aggressor des Platzes verwiesen, in dem sie ihn wegtrugen, beleidigte dieser die Security-Mitarbeiter der Disco.

Bei der Überprüfung durch die Polizei wurde festgestellt, dass er erheblich alkoholisiert war. Wie regelmäßig in ähnlichen Fällen erstattete der Betrunkene Gegenanzeige wegen Körperverletzung durch die Sicherheitskräfte. (AZ)

