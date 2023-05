Discobesucher prügeln sich um Platz in einem Taxi und demolieren das Auto

Völlig eskaliert ist am Donnerstagmorgen der Streit um ein Taxi vor einer Diskothek in Igling. Mehrere Personen müssen mit Anzeigen rechnen.

Um am Donnerstagmorgen von einer Diskothek in Igling die Heimfahrt antreten zu können, hatten sich mehrere Personen ein Taxi bestellt. Beim Streit um das nächste gegen 3.50 Uhr anfahrende Taxi kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in deren Folge eine Person durch einen Schlag leicht verletzt wurde, heißt es im Polizeibericht der Inspektion Landsberg.

Tür von Taxi in Igling abgerissen

Zwei Männer wollten demnach zusätzlich einen Sitzplatz durch das Aufreißen einer Tür erkämpfen und wendeten dabei so viel Gewalt an, dass die Türe komplett abriss. Der Schaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Es folgen laut Polizei Anzeigen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. (AZ)