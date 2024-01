Igling

vor 34 Min.

Eine Familienhelferin benötigt Hilfe und kritisiert das Jobcenter

Plus Corinna Krüger braucht dringend Hilfe und kritisiert das Jobcenter Landsberg. Die Behörde nimmt Stellung und erklärt, warum der Fall komplex ist.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Viele Jahre war Corinna Krüger als Familienhelferin für Menschen mit Behinderung und Senioren im Landkreis Landsberg beruflich tätig. Jetzt ist sie selbst in einer Situation, in der sie dringend Hilfe benötigt. Sie sitzt im Rollstuhl, hat erhebliche gesundheitliche Probleme und wartete händeringend auf den Bescheid und Geld vom Jobcenter. Die Behörde nimmt zu dem Fall und dem aktuellen Stand Stellung.

Vor zweieinhalb Jahren erfüllte sich Corinna Krüger einen Traum, sie brach ihre Zelte in Pürgen ab und zog nach Österreich um. Dort arbeitete sie bei der Post und zog sich während der Arbeit eine Verletzung zu, die eine Operation am Rücken notwendig machte. "Ich hatte vorher schon Probleme mit dem Rücken, weswegen es nicht als Arbeitsunfall anerkannt wurde", sagt sie. Dass durch die nach dem Unfall nötige Operation weitere Probleme verursacht werden könnten, hatten die Ärzte ihr in Österreich gesagt. "Sie bezifferten die Wahrscheinlichkeit auf 50:50, leider ist es dann so gekommen." Eine Durchblutungsstörung sorge dafür, dass sie ihr linkes Bein wegen Schmerzen und Ausfallerscheinungen teilweise gar nicht mehr nutzen könne, sagt Corinna Krüger. Sie leide zudem unter Schlafstörungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen