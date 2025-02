Fahranfänger verliert bei Igling die Kontrolle und landet im Graben

Am Dienstagmorgen befuhr ein 18-jähriger Mann aus dem Landkreis Augsburg gegen 5.45 Uhr mit seinem Auto die Kreisstraße zwischen Lamerdingen und Kaufering. Bei Igling kam der junge Mann in einer Linkskurvre „vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit“ nach rechts von der Fahrbahn ab, informiert die Polizei Landsberg. Er touchierte einen Feldstadel und kam im Graben zum Stehen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Auto, am Feldstadel und der Flur entstand ein Gesamtschaden von etwa 8500 Euro. (AZ)

Igling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis