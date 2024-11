Freude über Treue zu Regens Wagner Holzhausen

Vor Kurzem wurden bei Regens Wagner Holzhausen 32 Mitarbeitende geehrt, die im zweiten Halbjahr 2024 ein Dienstjubiläum zu verzeichnen hatten, beginnend mit 10 Jahren bis hin zu stolzen 35 Dienstjahren – zusammengerechnet 870 Jahre.

„Wir dürfen uns heute freuen! Ja, wir freuen uns über so viele Jahre der Treue und der Zugewandtheit zu Regens Wagner Holzhausen!“, so die stellvertretende Gesamtleiterin Simone Carl bei der Feierstunde. „Ein ganz herzliches Dankeschön hierfür an Sie alle.“ Die Anwesenden bekamen Urkunden überreicht, ausgestellt von der Direktion der Regens-Wagner-Stiftungen Dillingen; für 25 und 35 Dienstjahre gab es Ehrenurkunden vom Bayerischen Staatministerium für Familie, Arbeit und Soziales. Am Anschluss genossen die Geehrten einen vergnüglichen Nachmittag bei Canapés sowie Kaffee und Kuchen.

