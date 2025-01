Herzenswünsche von Kindern und Jugendlichen erfüllt

Die Steuerkanzlei Plukas in Ettringen übernimmt jedes Jahr im Advent eine wichtige Zusatzaufgabe: Sie ist dann nicht nur Kanzlei, sondern auch Weihnachtswichtel-Zentrale. Dort gibt es nämlich ab Anfang Dezember einen Wunschbaum, der mit schriftlich notierten oder bildhaft dargestellten Wünschen von Kindern und Jugendlichen dekoriert wird. Schon zum zweiten Mal waren es im Jahr 2024 die Wünsche von Kindern und Jugendlichen aus dem Heilpädagogischen Heim von Regens Wagner Holzhausen.

Dass die Wünsche in Erfüllung gingen, darum kümmerten sich Mitarbeitende, Mandanten und Bekannte der Kanzlei. Sie besorgten die gewünschten Artikel, verpackten sie liebevoll und gaben sie wieder in der Kanzlei ab. Kurz vor Weihnachten kamen die Geschenke dann nach Holzhausen, wo etliche Kinder und Jugendliche, die nicht die Möglichkeit haben, Weihnachten im familiären Kreis zu feiern, den Heiligen Abend gemeinsam mit dem Betreuungspersonal in der Wohngruppe verbrachten. Dort gab es alles, was zu diesem besonderen Abend im Jahr gehört: einen Christbaum, leckeres Essen, Besuch der Christmette in der hauseigenen Kirche von Regens Wagner Holzhausen – und eben dank der Kanzlei Plukas die Erfüllung eines Herzenswunsches. Freude und Staunen waren unbeschreiblich – ob Mega Kran, Shopping-Gutschein oder Gitarre.

