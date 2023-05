Unbekannte prellen Taxirechnung

Unbekannte lassen sich rund 30 Kilometer von Igling nach Hohenfurch mit einem Taxi fahren. Als es um die Rechnung ging fliehen die Mitfahrer.

Unbekannte haben in Hohenfurchen eine Taxirechnung nicht bezahlt und sind stattdessen geflohen. Nach Angaben der Polizei ließen sich drei unbekannte Personen in der Nacht auf Samstag mit dem Taxi von einer Diskothek in Igling nach Hohenfurch fahren. Als es gegen 4.30 Uhr an das Bezahlen von rund 70 Euro ging, sprangen alle drei aus dem Fahrzeug und rannten davon. Wer Angaben zur Unfallflucht oder der Taxifahrt machen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Schongau zu wenden.

Lesen Sie dazu auch