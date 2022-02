Unfall bei Igling: Frau wird auf der B17 schwer verletzt

Eine Autofahrerin wird bei einem Unfall auf der B17 bei Igling schwer verletzt. Die Bundesstraße ist für mehrere Stunden gesperrt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmorgen auf der B17 ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war eine 35 Jahre alte Autofahrerin gegen 7.50 Uhr in Richtung Augsburg unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Igling überholte sie zunächst zwei Fahrzeuge, kam jedoch nach Ende des Überholvorgangs in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Wagen dort gegen den Lärmschutzwall. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen.

Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zu Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Die beiden überholten Fahrzeuge wurden durch Fahrzeugteile des Unfallfahrzeugs, denen sie nicht mehr ausweichen konnten, ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 63.500 Euro. Die B17 war für mehrere Stunden in diesem Bereich gesperrt. (lt)