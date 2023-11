Igling

Igling präsentiert positive Trends bei der Bürgerversammlung

Der neue Kreisverkehr erschließt das Gewerbegebiet in Igling. Die dazugehörige Radwegführung kommt nicht bei jedem gut an.

Plus Die Gemeinde hat in die Infrastruktur investiert und mehrere Projekte abgeschlossen. In der Versammlung werden jedoch auch Bedenken zur Verkehrssicherheit laut.

Die Gesamtgemeinde Igling prosperiert, diesen Eindruck konnten Besucherinnen und Besucher der beiden Bürgerversammlungen in Holzhausen und eine Woche später in Igling gewinnen. Bürgermeister Günter Först erläuterte anhand von 60 Folien die Entwicklung der Kommune. Anschließend war immer noch Zeit für Fragen, Wünsche und Anregungen.

Zunächst aber präsentierte Först den rund 50 Versammlungsteilnehmern Zahlen. Die Einwohnerzahl steigt, derzeit leben in Igling und Holzhausen 2687 Bürgerinnen und Bürger. Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich bei erfreulichen rund eine Million Euro pro Jahr eingependelt. Noch erfreulicher sind die Wasserpreise: So beträgt die Verbrauchsgebühr in Igling 1,20 Euro, in Holzhausen sind es 1,66 Euro. Für den Kanal werden in beiden Orten 2,05 Euro fällig.

