Igling

Iglings neuer Pfarrer wird mit einem Festzug eingeführt

Plus Seit September hat die Pfarreiengemeinschaft Igling einen neuen Pfarrer. Vor Kurzem wurde der "Schwabe in Schwarz", wie er sich nennt, eingeführt.

Am 1. September hat Pfarrer Jean Kapena Mwanza seine neue Stelle angetreten, jetzt wurde er von Dekan Oliver Grimm im Rahmen eines Gottesdienstes offiziell in sein Amt als Pfarrherr der Pfarreiengemeinschaft Igling eingeführt. Dafür wurde der ursprünglich aus Afrika stammende Geistliche am Pfarrhaus in Oberigling abgeholt und zur dortigen Pfarrkirche St. Peter und Paul geführt. Schon dieser Kirchenzug war beeindruckend: Rund 15 Fahnenabordnungen, über 70 Ministrantinnen und Ministranten, dazu unzählige Geistliche aus der näheren und weiteren Umgebung begleiteten den neuen Pfarrer zur Kirche.

