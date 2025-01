Zwischen Samstag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr, sind drei – hauptsächlich weiß-orangene – Kettensägen aus einer Garage an der Oberiglinger Straße in Igling gestohlen worden. Dem Eigentümer entstand dadurch laut Polizei ein finanzieller Schaden in Höhe von rund 700 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Die Inspektion in Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)