Kita, Wohnen, Gewerbe: Igling investiert heuer viel Geld

Plus Der aktuelle Iglinger Haushalt sieht zahlreiche Ausgaben vor. Die Gemeinde verschuldet sich und hofft auf Rendite in den kommenden Jahren. Welche Projekte anstehen.

Der Gemeinderat Igling hat den Haushaltsplan 2022, die dazugehörige Satzung 2022 sowie den Finanzplan für die kommenden Jahre einstimmig abgesegnet. Und dies ganz ohne Diskussionen und Beratungen. Die Zahlen und Bilanzen waren anscheinend vom Finanzausschuss und der Kämmerei derart gut vorbereitet, dass das Ratsgremium mit allen Punkten einverstanden war. „Der Haushalt 2022 erschreckt möglicherweise ein bisschen“, kommentierte Iglings Bürgermeister Günter Först nach der Vorstellung des Zahlenwerks durch Kämmerer Otto Lichtblau zunächst.