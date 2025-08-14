Autofahrer verliert Holzplatte auf der B17 bei Igling

Am Mittwoch, gegen 09.30 Uhr, befuhr ein 23-jähriger, aus dem westlichen Landkreis Landsberg, mit seinem Pkw mit Anhänger die B17 zwischen der Anschlussstelle Igling und dem Kreisverkehr Landsberg-West als durch den Fahrtwind eine Holzplatte aus dem Anhänger geweht wurde und gegen die Windschutzscheibe eines nachfolgenden Kleintransporters prallte. Im Anschluss kollidierte die Holzplatte mit der Fahrzeugfront eines Pkw, Opel, dessen Fahrer, ein 35-Jähriger aus dem Landkreis Erding, nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte.

Durch den Aufprall riss die Windschutzscheibe des Kleintransporters. Der 50-jährige Fahrer blieb unverletzt, ebenso wie die weiteren Beteiligten. Der Sachschaden beläuft sich gesamt auf ca. 3500 Euro. (AZ)