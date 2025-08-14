Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Autofahrer verliert Holzplatte auf der B17 bei Igling

Igling

Autofahrer verliert Holzplatte auf der B17 bei Igling

Ein Autofahrer verliert auf der B17 eine Holzplatte aus seinem Anhänger, was zu einem folgenschweren Vorfall führt. Nachfolgende Fahrzeuge wurden beschädigt.
Von Vanessa Polednia
    • |
    • |
    • |
    Am Mittwoch ereignete sich auf der B17 ein Verkehrsunfall.
    Am Mittwoch ereignete sich auf der B17 ein Verkehrsunfall. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (Symbolbild)

    Am Mittwoch, gegen 09.30 Uhr, befuhr ein 23-jähriger, aus dem westlichen Landkreis Landsberg, mit seinem Pkw mit Anhänger die B17 zwischen der Anschlussstelle Igling und dem Kreisverkehr Landsberg-West als durch den Fahrtwind eine Holzplatte aus dem Anhänger geweht wurde und gegen die Windschutzscheibe eines nachfolgenden Kleintransporters prallte. Im Anschluss kollidierte die Holzplatte mit der Fahrzeugfront eines Pkw, Opel, dessen Fahrer, ein 35-Jähriger aus dem Landkreis Erding, nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte.

    Durch den Aufprall riss die Windschutzscheibe des Kleintransporters. Der 50-jährige Fahrer blieb unverletzt, ebenso wie die weiteren Beteiligten. Der Sachschaden beläuft sich gesamt auf ca. 3500 Euro. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden