Mitgliederversammlung beim Theaterverein Igling

Zur alljährlichen Mitgliederversammlung des Theatervereins am 31. Januar waren 30 Mitglieder in die Brauereigaststätte in Holzhausen gekommen. In ihrem Rückblick ging die erste Vorsitzende Andrea Rid vor allem auf das Theaterstück „BanditnBagasch“ ein, welches an Ostern 2024 aufgeführt wurde. 1437 Zuschauer konnten in der Turnhalle begrüßt werden. Aber auch Theaterfahrten nach München und Marktschwaben standen auf dem Programm und wurden gut angenommen. Die Gemütlichkeit kam beim alljährlichen Pavillonfest am 15. August bei schönstem Wetter nicht zu kurz.

Aber nicht nur der Rückblick auf das alte Jahr, auch der Ausblick auf 2025 stand bei der Mitgliederversammlung auf dem Programm. So laufen die Proben und die Vorbereitung für das diesjährige Stück „Da Zeitbscheißer“ bereits auf Hochtouren, damit es vom 20. bis 26. April wieder „Vorhang auf“ in der Turnhalle heißen kann. Kurz darauf folgt schon die nächste Veranstaltung: Das Aufstellen des Maibaums wird wieder zusammen mit den Iglinger Löwen organisiert.

