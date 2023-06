Motorradfahrer stürzt im Kreisverkehr bei Igling

Ein Mann aus Landsberg verliert in einem Kreisverkehr die Kontrolle über sein Motorrad. Er wird verletzt und muss ins Krankenhaus.

Im Kreisverkehr auf der Kreisstraße LL2 zwischen Igling und Erpfting hat sich am frühen Freitagabend ein Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer ereignet.

Nach Angaben der Polizei verlor ein 65-jähriger Motorradfahrer aus Landsberg aus bisher ungeklärter Ursache im Kreisverkehr die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Es wird davon ausgegangen, dass keine weiteren Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt waren. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. (AZ)

