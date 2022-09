Igling

06:03 Uhr

Neuer Grundschulleiter: Warum es Theo Doerfler nach Igling zieht

Plus Theo Doerfler ist neuer Schulleiter in Igling. Warum der 53-Jährige von einer größeren Schule an den Lechrain wechselt und was er von seiner neuen Aufgabe erwartet.

Von Oliver Wolff

Am Dienstag, 13. September, ist auch für Theo Doerfler der erste Schultag. Der 53-Jährige ist neuer Schulleiter der Iglinger Grundschule und freut sich auf seinen beruflichen Neuanfang. Doerfler wohnt in Schwabmünchen und war die vergangenen zehn Jahre Schulleiter an der Laurentius-Grundschule in Bobingen bei Augsburg. „Ich habe mich vor allem aus gesundheitlichen Gründen dafür entschieden, die Schule zu wechseln“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

