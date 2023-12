Polizei sucht nach Unfallflucht vor Disco in Igling Zeugen

Vor einer Woche touchiert ein Unbekannter auf dem Sommerkeller-Parkplatz mit seinem Auto einen anderen Pkw. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Vorfalls.

Bereits am Sonntag, 3. Dezember, zwischen 4.30 Uhr und 5 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer auf dem Sommerkeller-Parkplatz in Igling einen geparkten Pkw touchiert, sodass ein Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro entstand. Anschließend flüchtete er laut Polizei. Unbeteiligte Zeugen, die namentlich nicht bekannt sind, gaben an, dass es sich bei dem Fahrzeug des Verursachers um ein schwarzes Auto handelte.

Die bislang unbekannten Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landsberg zu melden. Weitere sachdienliche Hinweise werden ebenfalls unter der Telefonnummer 08191/9320 entgegengenommen. (AZ)

