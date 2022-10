Polizeikontrolle in Igling: Betrunkene Fahrerin will nicht aussteigen

Sonntagnacht hat die Polizei in Igling einiges zu tun. Eine betrunkene Autofahrerin möchte sich nicht kontrollieren lassen und in einer Diskothek gibt es Streit.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldet die Landsberger Polizei zwei Einsätze in Igling. Bei einer Verkehrskontrolle weigerte sich eine Betrunkene ihr Auto zu verlassen und in einer Diskothek wurde ein Mann bei einem Streit verletzt.

Als eine 58-Jährige aus Obermeitingen gegen 1.50 Uhr in der Unteriglinger Straße kontrolliert wurde, stellten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch fest. Wie die Polizei mitteilt, verweigerte die Frau die Herausgabe von Personaldokumenten zur Kontrolle, weigerte sich, ihre Personalien anzugeben und wollte nicht aus ihrem Pkw aussteigen. Für die Fahrt zur Blutentnahme musste die Frau mit Zwang aus ihrem Auto geholt werden. Gegen die 58-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Später an ihrer Wohnadresse in Obermeitingen händigte sie den Beamten schließlich doch ihren Ausweis sowie Führerschein aus.

Betrunkener schlägt mehrfach mit der Faust zu

Drei Stunden später mussten die Polizeibeamten erneut Richtung Igling ausrücken. Denn als ein 50-jähriger aus Landsberg gegen 4.50 Uhr eine Diskothek verließ, begann er mit einem 24-Jährigen aus Gilching anfänglich einen verbalen Streit, in dessen Verlauf der Landsberger dem jungen Mann mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug. Securitymitarbeiter hielten den Mann anschließend bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der Anzeigenaufnahme wurde beim Täter ein Alkoholwert von über 1,5 Promille festgestellt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch