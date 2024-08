Radfahrer missachtet Vorfahrt eines Pkw und stürzt

Am Sonntagmittag gegen 13.25 Uhr hat ein 64-jähriger Pedelec-Fahrer aus Landsberg den Fahrradweg der Kreisstraße LL 2 von Igling in Richtung Autobahn befahren. An der Kreuzung mit der Iglinger Schlossstraße missachtete er die Vorfahrt eines Pkw-Fahrers, der von Igling kommend Richtung Kreisstraße fuhr.

Dieser konnte trotz langsamer Fahrt einen Zusammenstoß nicht verhindern und touchierte das Hinterrad, woraufhin der Radfahrer stürzte. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro, so die Polizei. (AZ)