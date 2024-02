Rucksack und Jacke werden aus Transporter gestohlen

Die Polizei bittet um Hinweise: Aus einem Transporter sind in Igling eine Jacke und ein Rucksack entwendet worden. Das Fahrzeug war nicht abgesperrt.

Am Mittwochmittag gegen 13.45 Uhr sind aus einem an der Kauferinger Straße in Igling geparkten und unversperrten Transporter eines Handwerkers vom Beifahrersitz eine Jacke und ein Rucksack entwendet worden. Darin befanden sich unter anderem das Mobiltelefon sowie der Geldbeutel des Arbeiters, heißt es im Polizeibericht.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 550 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg nimmt unter der Telefonnummer 08191/9320 sachdienliche Hinweise entgegen. (AZ)

