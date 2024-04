Schutz gegen die Fluten: Hochwasserrückhaltebecken in Holzhausen eingeweiht

Von den ersten Planungen bis zur Fertigstellung des Bauwerks vergehen mehr als 20 Jahre. Bei der Einweihung zeigen sich die Beteiligten versöhnlich.

Ein Vierteljahrhundert nach dem verheerenden Pfingsthochwasser können sich die Singold-Anlieger vor einer weiteren Flutkatastrophe geschützter fühlen. Denn das Hochwasserrückhaltebecken in Holzhausen wurde nun nach langer Planungsphase eingeweiht.

Viele Gäste fanden sich am Dienstagnachmittag trotz des trüben Wetters am neuen Drosselbauwerk an der Singold südlich der Bahnlinie München-Buchloe zusammen. Die Leitende Baudirektorin des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth, Gudrun Seidel, begrüßte unter anderem die Vertreter der betroffenen Gemeinden, die Stellvertretende Landrätin des Landkreises Augsburg, Sabine Grünwald ( SPD), und den Landtagsabgeordneten Maximilian Deisenhofer (Grüne) zur Einweihungsfeier.

Das Hochwasserrückhaltebecken umfasst ein Stauvolumen von 890.000 Kubikmetern

Seidel bedankte sich bei allen Beteiligten, besonders bei den Mitarbeitenden des Wasserwirtschaftsamts, die, in ihren neongelben Arbeitsjacken gut erkennbar, in großer Zahl vertreten waren. Die Leitende Baudirektorin fasste das langwierige Projekt zusammen: Angefangen von der Machbarkeitsstudie im Jahr 2002 und der Erkenntnis, dass ein Hochwasserrückhaltebecken in Holzhausen die wirksamste Lösung wäre. Die Ausarbeitung des Entwurfs wurde 2007 fertiggestellt, doch "leider hat eine Vielzahl an Klageverfahren das Vorhaben erheblich verzögert". Aufgrund der langen Verfahrensdauer musste der Entwurfsplan vollständig überarbeitet werden. Mangelnde Kenntnisse über die Baugrundverhältnisse erforderten Baugrunderkundungen, bevor der Bau tatsächlich im November 2021 beginnen konnte.

Das Ergebnis: Das Rückhaltebecken umfasst auf 42 Hektar ein Stauvolumen von etwa 890.000 Kubikmetern. Es besteht aus einem Rückhaltedamm mit Drosselbauwerk in der Singold. Der Lauf des Flusses wird an dieser Stelle verlegt. Parallel zum Bahnliniendamm wurde ein Absperrdamm aufgeschüttet. Der insgesamt 750 Meter lange Damm soll künftig die Fluten aufhalten und die Hochwasserlage in den Unterliegergemeinden entschärfen.

Schwabmünchen muss am meisten für das Hochwasserrückhaltebecken zahlen

7,6 Millionen Euro wurden für das Projekt zum Hochwasserschutz veranschlagt, 6,9 Millionen hat es schlussendlich gekostet. In der Anfangsphase im Jahr 2002 waren es ursprünglich 2,6 Millionen Euro. Von den Kosten trägt der Freistaat die Hälfte. Den Rest bringen die Anliegergemeinden auf. Ihr Anteil richtet sich nach dem Umfang des Nutzens. Schwabmünchen muss damit die wesentlichen Kosten (76 Prozent der Hälfte) bezahlen.

Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller zeigte sich bei der Einweihung trotz der hohen Kosten für die Stadt zufrieden: "Wir geben gerne jeden Euro für Prävention aus", betonte er in seiner Rede und bezeichnete den Einweihungstermin als "absolut freudigen Tag". Auf die Schwierigkeiten mit der Gemeinde Igling wolle Müller nicht eingehen, wie er mehrfach betonte, und bedankte sich stattdessen, "dass es zu einer Einigung kommen konnte".

Iglings Bürgermeister: "Das Becken ist nun ein Teil der Gemeinde."

Iglings Bürgermeister Günter Först begrüßte die Gäste "hier im ökologisch schönsten Teil unserer Gemeinde". Allein drei Iglinger Bürgermeister hätte dieses Rückhaltebecken beschäftigt, erwähnte Först. Dass Holzhausen für den Hochwasserschutz der unterliegenden Gemeinden in Igling gebaut werden solle, war "damals für uns keine freudige Nachricht", gab Först zu. Grundsätzlich seien die Iglinger jedoch von Anfang an der Meinung gewesen, dass ein Rückhaltebecken notwendig sei.

Viele Gäste kamen zur feierlichen Einweihung des Hochwasserrückhaltebeckens am 23. April. Foto: Christian Rudnik

Viele Jahre gab es in Igling heftigen Widerstand gegen das Vorhaben. Gemeinde und Grundstücksbesitzer wehrten sich gegen das große Bauwerk, das Bürgerinnen und Bürger eines anderen Regierungsbezirks vor Hochwasser schützen soll. Jahrelange Prozesse gegen den Planfeststellungsbeschluss am Verwaltungsgericht folgten – teils mit Erfolg für die Iglinger. Man sei nicht immer einer Meinung gewesen und habe doch konstruktiv mithelfen können, sagte Iglings Bürgermeister bei der Einweihung. Er nannte als Beispiel hierfür die Vermittlung mit Grundstückseigentümern, beim Bodenschutz des sensiblen Naturschutzgebiets oder dabei, dass eine Alternative zur Begradigung der Singold gefunden werden konnte. Das Besondere daran sei, so Först, "dass wir mit dem Becken in Oberbayern liegend im Grundsatz schwäbische Gemeinden schützen und sich so eine Bezirksgrenzen überschreitende Partnerschaft ergibt". Das Becken sei nun ein Teil der Gemeinde Igling.

Kirchlichen Beistand gab es zum Abschluss der Einweihung auch noch: Iglings Pfarrer Jean Kapena Mwanza segnete das Bauwerk "als Symbol des Schutzes und Hoffnung für alle, die in seiner Nähe wohnen".