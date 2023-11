Schwammerl sammeln in Igling: Nimm mit, was du kennst

Die Schwammerlzeit ist bislang nicht vorbei. Bis in den November bis teilweise Dezember können im Wald die unterschiedlichsten Pilze gefunden werden.

Das Moos federt jeden Schritt ein wenig ab, den Robert Stannecker im Wald macht. Er schaut sich suchend um und bückt sich plötzlich. Aus seiner Hosentasche zieht er ein Messer, und als er sich umdreht, hat er einen Pilz in der Hand. Einen Rotfußröhrling, um genau zu sein. "Das ist ein guter Schwammerl", sagt Stannecker. Mindestens einmal im Jahr macht sich der Vorsitzende des Jagdschutz- und Jägervereins Landsberg auf die Pilzsuche.