Sternsinger unterwegs in Igling

Nach dem Aussendungs-Gottesdienst mit Pfarrer Sebastian Klaus waren in Igling 27 Sternsinger in sieben Gruppen unterwegs, um Spenden für Kinderrechte zu sammeln. Das widrige Wetter hielt die Kinder und Jugendlichen nicht davon ab, den Segen in die Häuser zu bringen und vielen Menschen damit eine Freude zu bereiten. Ein herzliches Vergelts Gott Euch fürs Durchhalten - auch an die Begleiter.

