Igling: Streuobstwiese mähen

Igling

Streuobstwiese mähen

Gartenfreunde im Einsatz für Insekten.
Von Kathrin Becherer
    Hans-Jürgen Asemann und Christian Stede bei der Pflege der Streuobstwiese.
    Hans-Jürgen Asemann und Christian Stede bei der Pflege der Streuobstwiese. Foto: Martina Ziegler

    Auch im Sommer sind die Gartenfreunde Igling auf der Streuobstwiese aktiv: die "Heuernte" stand an. Es wurde Insekten schonend mit dem Balkenmäher oder per Hand mit der Sense gemäht. So gab es viel weniger Verlust bei Käfern, Heuschrecken, Schmetterlingen usw. Dafür wird gerne geschwitzt. Weitere Informationen über Aktionen der Gartenfreunde sind auch im kostenlosen WhatsApp-Kanal zu finden.

