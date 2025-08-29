Streuobstwiese mähen

Auch im Sommer sind die Gartenfreunde Igling auf der Streuobstwiese aktiv: die "Heuernte" stand an. Es wurde Insekten schonend mit dem Balkenmäher oder per Hand mit der Sense gemäht. So gab es viel weniger Verlust bei Käfern, Heuschrecken, Schmetterlingen usw. Dafür wird gerne geschwitzt. Weitere Informationen über Aktionen der Gartenfreunde sind auch im kostenlosen WhatsApp-Kanal zu finden.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!