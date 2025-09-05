TennisCamp beim SV Igling mit Top Trainerteam

Beim SV Igling Tennis fand in der ersten Ferienwoche wieder ein TennisCamp für Kinder und Jugendliche statt. Unter der Leitung von Sascha Winkler (Honorartrainer beim Bayerischen Tennisverband) sowie seinen Trainerinnen Mirka Zouaghi (Honorartrainerin Bayerischer Tennisverband) und Elena Sommer nahmen insgesamt 20 Kinder aus der ganzen Region teil. Die Kinder wurden spielerisch an den Tennissport herangeführt, mit viel Motivation und Spaß. Viele Tennisneulinge sowie schon erfahrene Tenniskids im Alter von 4–12 Jahren nahmen teil. Für den SV Igling war die Veranstaltung wieder ein voller Erfolg. „Seit letztem Jahr tut sich wieder was bei uns, da Sascha Winkler seine Base jetzt in Igling aufgeschlagen hat und so für den Verein ein absoluter Glücksfall ist“, berichtet stellv. Abteilungsleiterin für Tennis Nicola Fabig. Neue Events und Konzepte sind geplant.

