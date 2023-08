Unbekannte stehlen zwei hochwertige Autos in Igling

In Igling verschwinden in einer Nacht zwei Fahrzeuge. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden von 200.000 Euro aus.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind in Igling zwei Autos gestohlen worden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck geht von einem Gesamtschaden in Höhe von rund 200.000 Euro aus und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im ersten Fall handelt es sich laut Polizei um einen sogenannten „KeylessGo-Diebstahl“, bei dem das Fahrzeug ohne Schlüssel, nur mithilfe eines Funkwellenverlängerers entwendet wurde. In der Zeit von Dienstag, 21 Uhr, bis Mittwoch, 9 Uhr, brachten der oder die Tatverdächtigen einen schwarzen BMW X5/SUV mit Friedberger Kennzeichen (FDB) in ihren Besitz. Der Wagen war vor einem Anwesen am Dorfanger geparkt.

Über die Terrassentür ins Haus und dann die Garagentür aufgehebelt

In derselben Nacht, ab 2.40 Uhr, kam es am Dorfanger zu einem weiteren Diebstahl. Der oder die Tatverdächtigen gelangten über die Terrassentüre ins Haus und entwendeten den Fahrzeugschlüssel eines schwarzen Daimler AMG S 65 mit Landsberger Kennzeichen (LL). Anschließend wurde die Garagentür aufgehebelt und das Fahrzeug gestohlen.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge geben können, sich unter Telefon 08141/612-0 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch