Unfall auf der B 17: Mann muss niesen und fährt einem anderen Auto auf

Auf der B17 sind am Freitagabend zwei Autos aufeinander gefahren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 36-jähriger Mann die Straße in nördlicher Richtung. Ersten Erkenntnissen zufolge musste er niesen und fuhr so bedingt dem vor ihm fahrenden Auto auf. Die 51-jährige Fahrzeugführerin verletzte sich hierbei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Landsberg war für Verkehrsmaßnahmen ebenfalls vor Ort. (AZ)

Lisa Gilz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis