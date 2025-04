Unfallflucht vor Iglinger Disko wird schnell aufgeklärt

Am Samstag gegen 23.50 Uhr ist ein Pkw-Fahrer rückwärts aus einem Stellplatz eines Parkplatzes vor einer Iglinger Diskothek ausgeparkt. Der Fahrer fuhr laut Polizei dabei in ein anderes abgestelltes Auto. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und sprach den Fahrer an. Dieser behauptete, er werde sich um die weiteren Maßnahmen kümmern. Die Zeugin beobachtete dann weiter, dass sich der Fahrer von der Unfallörtlichkeit entfernte. Die verständigte Polizei Landsberg nahm den Unfall auf.

Die Polizei Buchloe wurde unterdessen zur Überprüfung der Anschrift des Fahrzeughalters verständigt. Gegen den Fahrer wurden Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet, so die Polizei. An dem angefahrenen Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. (AZ)