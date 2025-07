Bei strahlendem Sonnenschein fand am 12. Juli 2025 ein ganz besonderes (Vespa-)Fahrsicherheitstraining für gehörlose Zweiradfahrerinnen und -fahrer statt. Organisiert wurde das Training vom Gehörlosenverein Kaufering und durchgeführt von Sicherheitstrainer Stefan Kandler, der mit viel Fachwissen, Geduld und Erfahrung durch den Tag leitete. Unterstützt wurde das Training zudem von zwei Gebärdensprachdolmetscherinnen, die den gesamten Kurs begleiteten und so eine reibungslose Kommunikation zwischen dem Trainer und den Teilnehmenden ermöglichten.

Es folgte ein abwechslungsreiches Programm aus praktischen Übungen: Richtiges Bremsen mit Vorder- und Hinterrad wurde gezielt geübt. Slalomfahren diente der Verbesserung der Fahrzeugkontrolle und der Schulung der Blickführung. Außerdem mussten Hindernisse überfahren werden; ob kleine Schwellen oder unebene Abschnitte – wer sicher fährt, muss auch mit unerwarteten Hindernissen umgehen können. Die Teilnehmenden trainierten bewusstes Sehen und das richtige Einschätzen der Umgebung. In mehreren Durchläufen wurden sowohl die Drücktechnik als auch die Legetechnik in Kurven geübt. Das Ziel war klar: Vertrauen in fahrtechnische Fähigkeiten stärken und gleichzeitig ein Gefühl für die eigenen Grenzen entwickeln. Die Übungen wurden individuell angepasst und boten für alle wertvolle Erkenntnisse und Aha-Momente.

Am Ende des Tages zeigten sich die Teilnehmenden begeistert – nicht nur wegen der verbesserten Fahrsicherheit, sondern auch wegen der inklusiven und respektvollen Atmosphäre, die diesen Kurs zu etwas Besonderem machte. Ein herzliches Dankeschön gilt dem Gehörlosenverein Kaufering für die Organisation, Stefan Kandler für sein Fachwissen, sowie den beiden Dolmetscherinnen für ihre professionelle Begleitung. Dieser Kurs wurde außerdem ermöglicht durch "Aktion Mensch" und deren finanzielle Förderung für die neu gegründete Vespa-Abteilung.

