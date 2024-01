Igling

Wer soll die "Notsanierung" des Unteriglinger Pfarrhofs bezahlen?

Plus Im Iglinger Gemeinderat sollen Zuschussanträge genehmigt werden. Doch zunächst geht es um die Grundsatzfrage, ob die Kirche überhaupt unterstützt werden soll.

Von Romi Löbhard

Einen ganzen Packen an Zuschussanträgen hatte der Gemeinderat Igling in seiner jüngsten Sitzung zu behandeln und zu beschließen. Einfach, schnell, einstimmig fielen die Beschlüsse bei den Anträgen der Kauferinger Malteser auf Zuschuss zu den laufenden Kosten und den Iglinger Vereinen SV, Schloßschützen und Golfclub auf Jugendsportförderung. Sie alle werden in gleicher Höhe wie in den vergangenen Jahren unterstützt. Die Musikkapelle Holzhausen, die neue Kleidung beschaffte, erhält 27.000 Euro Zuschuss seitens der Gemeinde. Ebenfalls in Holzhausen muss der Glockenturm der Pfarrkirche saniert werden. Dafür genehmigte der Gemeinderat Igling zehn Prozent der Gesamtkosten, jedoch gedeckelt auf 27.000 Euro.

Längere Diskussion um die "Notsanierung" des Unteriglinger Pfarrhofs

Schwieriger wurde es bei dem Zuschussantrag der Katholischen Kirchenstiftung Sankt Johannes Baptist Unterigling. Die Stiftung beantragte finanzielle Unterstützung für die „Notsanierung der Außenwand am ehemaligen Pfarrhof Unterigling“. Zunächst ging es um die Grundsatzfrage, ob die Kirche überhaupt unterstützt werden muss. Dazu sagte Bürgermeister Günter Först, diese Maßnahme müsse zum großen Teil die Unteriglinger Kirchenstiftung finanzieren. Seitens der Diözese gebe es auch nur einen Zuschuss. Auch stießen sich etliche Gemeinderäte an dem Wort „Notsanierung“. „Wenn die Geld von uns wollen“, hieß es am Ratstisch unter anderem, „dann sollen sie sich doch bitte rechtzeitig melden.“ Bei der Notsanierung geht es um die Westfassade des Unteriglinger Pfarrhofs. Diese wölbt sich langsam aber stetig immer mehr nach außen und stellt eine Gefahr dar. Laut Först ist das Problem allerdings schon ziemlich lang bekannt. Nach längerer Diskussion rang sich der Gemeinderat zur Genehmigung eines Zuschusses in Höhe von höchstens 5000 Euro durch.

