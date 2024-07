„Wie ein Elefant durch ein Nadelöhr“: Iglingerin kritisiert Hochwassersituation am Loibach

Braune Wassermassen lassen den Gehweg verschwinden, Anwohner fürchten eine Überschwemmung ihrer Grundstücke: So gestaltete sich die Situation kürzlich am Loibach in Unterigling nach einem kurzen, aber extremen Starkregenereignis am 20. Juli.

Vanessa Polednia Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günter Först Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis