Zeugen klären eine Unfallflucht an einer Diskothek in Igling

Ein Auto wird auf dem Parkplatz einer Diskothek in Igling angefahren. Zwei Zeugen merken sich das Kennzeichen des flüchtenden Unfallverusachers.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag touchierte ein unbekanntes Fahrzeug beim Rangieren auf dem Parkplatz einer Diskothek bei Igling einen geparkten Pkw und beschädigte diesen im Heckbereich. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Den Unfall bemerkten jedoch zwei Zeugen, die sich das Kennzeichen des Verursachers merkten und den Lenker des beschädigten Fahrzeuges in der Diskothek ausrufen ließen. Der Schaden an dessen Fahrzeug wird auf knapp 500 Euro geschätzt, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen zum unbekannten Fahrzeuglenker sind noch nicht abgeschlossen. (AZ)