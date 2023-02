Igling

Zwei Schlägereien beim Fasching in Igling

Zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen kam es während des Faschings in Igling.

Zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen kam es am Samstagabend beim Fasching in Igling. In einem Fall bittet die Polizei Landsberg um Hinweise.

Zwei körperliche Auseinandersetzungen gab es beim Fasching in Igling am Samstag, 11. Februar, innerhalb kurzer Zeit, heißt es im Polizeibericht der Inspektion Landsberg. In einem Fall ist der Täter bekannt, im anderem bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Ein 22-jähriger Augsburger stieg gegen 18.30 Uhr unbefugt auf einen abgestellten Faschingswagen. Als er aufgefordert wurde, diesen zu verlassen, verpasste er einem jungen Mann eine Kopfnuss, einem anderen schlug er ins Gesicht. Vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der Täter, er konnte aber von den Beamten gestellt werden. Schlichter bekommt Faustschlag ins Gesicht beim Fasching in Igling Im anderen Fall wollte ein junger Mann aus dem Landkreis Augsburg einen Streit schlichten und wurde dabei selber attackiert. Zunächst gab es einen Streit zwischen einem Bekannten des späteren Opfers und dem Täter. Während des Schlichtungsversuchs schlug der Angreifer dem Schlichter laut Polizei Landsberg unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Im Anschluss flüchtete der Schläger unerkannt. Dieser trug vermutlich einen blauen Pullover mit einer „7“ auf der Brust. Hinweise nimmt die Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0 entgegen. (AZ)

