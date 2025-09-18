Iglinger feiern 150 Jahre Feuerwehr und punkten mit Online-Werbung

Im Landkreis Landsberg reiht sich in diesem Jahr ein Jubiläum an das nächste. Zahlreiche Feuerwehren haben bereits ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert. Nun ist die Freiwillige Feuerwehr Igling an der Reihe. Vom 19. bis 21. September 2025 lädt sie ins Feuerwehrhaus ein, um ihr großes Jubiläum zu feiern. Um möglichst viele Feierwütige anzulocken, setzen die Iglinger vor allem auf lustige Social-Media-Videos. Wieso?

Social Media rückt bei der Feuerwehr Igling ins Rampenlicht

Besonders im Vorfeld hat die Iglinger Wehr mit einem ungewöhnlichen Schwerpunkt Aufmerksamkeit erregt. Das Social Media Team um Annalena Brückner sorgt mit kreativen Videos auf Instagram für Gesprächsstoff. „Wir wollten zeigen, wie vielfältig und lebendig unsere Wehr ist – und dass Feuerwehr auch Spaß machen kann“, sagt Brückner.

Die Ideen für die Clips entstehen auf unterschiedliche Weise. „Durch Videos der anderen Feuerwehren oder eigene Ideen, mal spontan, mal geplant“, erklärt sie. Wichtig war dem Team, dass jeder einmal auftritt. „Wir haben uns versucht abzuwechseln, damit jeder mal im Video sichtbar ist.“

Doch der Weg dahin war nicht immer einfach. „Die größte Herausforderung war immer, genug Leute zu finden, die selbstbewusst vor der Kamera stehen. Der lustigste Moment war bei jedem Videodreh, da jedes Video lustig gestaltet war“, erinnert sich Brückner. Manche Beiträge sorgten für besonders viel Resonanz. „Es gab zwei Videos, die mehr Aufmerksamkeit bekamen als die anderen, diese gehen auch etwas länger.“

Und wie reagieren die Menschen? „Bis jetzt haben viele Iglinger über die Videos gelacht und finden sie super als Werbung. Aber natürlich gibt es immer Leute, die sowas nicht gut finden. Und auch wir mussten deswegen mit der Kritik umgehen.“ Für Brückner ist klar, warum Social Media eine so große Rolle spielt: „Da heutzutage viele Social Media nutzen und vor allem die Jüngeren, wird die Werbung deutlich mehr gesehen und geteilt.“

„Wir finden, alle, die vor der Kamera standen, haben das einwandfrei gemacht.“

Zielgruppen hat die Wehr durchaus im Blick, aber in erster Linie soll die Aktion kameradschaftlich wirken: „Wir haben natürlich alle Menschen als Zielgruppe, aber in erster Linie natürlich unsere Feuerwehrkameraden.“ Und tatsächlich: „Neue Follower haben wir auf jeden Fall dazubekommen.“

Ihr persönlicher Favorit ist klar: „Unser zweites Video mit dem Feuerwehrschlauch, da alle Zuschauer den größten Spaß beim Zusehen hatten.“ Darin wird ein Feuerwehrmann in voller Montur von zwei Kolleginnen mit dem Feuerwehrschlauch zu Boden gesprüht. „Wollt ihr euch auch mal wieder so richtig abschießen? Dann kommt zum Iglinger Feuerwehrfest!“, heißt es daraufhin ironisch im Video, das über 7000 Mal abgespielt wurde.

Schade nur, dass kaum Outtakes geblieben sind – damit sind Versprecher, Pannen oder andere unerwünschte Momente gemeint, wie zum Beispiel Lacher oder Fehler. Und wer vor der Kamera das größte Talent bewiesen hat? Brückner meint: „Wir finden, alle, die vor der Kamera standen, haben das einwandfrei gemacht.“

Drei Tage Programm in Igling

Das Jubiläumswochenende beginnt am Freitag, 19. September, mit einem Konzert der Band Solid Age, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Am Samstag, 20. September, steht um 18 Uhr der Gottesdienst auf dem Programm, anschließend der Festabend mit der Musikkapelle Holzhausen, die ab 20.30 Uhr aufspielt. Am Sonntag, 21. September, laden die Feuerwehrler ab 10.30 Uhr zum Frühschoppen ein. Mittagstisch, Oldtimertreffen und Familienfest runden den Tag ab.

Ein Blick in die Geschichte der Feuerwehr Igling

Während Instagram-Clips gut zur Gegenwart passen, erinnert die Arbeitsgruppe Geschichte im aktuellen Iglinger Dorfblatt an die Ursprünge der Feuerwehr. Schon 1862 gab es demnach in Unterigling eine Feuerlöschordnung. Jedes Gemeindemitglied musste damals einen ledernen oder hölzernen Feuereimer besitzen, und wer Pferde hatte, war verpflichtet, sie im Brandfall für die Spritze bereitzustellen. 1875 wurden auf Anordnung in ganz Bayern die freiwilligen Feuerwehren gegründet, auch in Ober- und Unterigling entstanden damals eigene Vereine. Diese Gründung bildet die Grundlage für das diesjährige Jubiläum.

Für die Mitglieder der Feuerwehr Igling ist es gerade dieser Kontrast, der das Jubiläum so besonders macht: eine Wehr, die auf 150 Jahre Geschichte zurückblickt, aber zugleich mit Social Media neue Wege geht. „Wir wollten die Feier sichtbar machen und die Menschen zum Lachen bringen. Und wir freuen uns, dass es so gut ankommt.“