Schmerzen und eine OP schon geplant? Ein Therapeut könnte die Lösung sein

An einem Dienstagvormittag im Februar ist in der Praxis für Physiotherapie und Osteopathie Storhas viel los. Im Geräteraum werden fleißig Adduktoren, Trizeps und Bauchmuskeln trainiert. Ein Baby krabbelt fröhlich im Flur im ersten Stock nach einer Stunde beim Kinderosteopathen. Nebenan im Funktionsraum balanciert ein Rentner mit neuer Hüfte auf einer wackeligen Matte. Praxisleiter Simon Storhas und seine Mitarbeitenden sind davon überzeugt, dass mit einem präventiven Ansatz viele operative Eingriffe verhindert werden können. Teil vier unserer Reihe „Gesund und schön ohne OP“.

Immer mehr Menschen kommen mit Haltungsschwächen in die Iglinger Physiopraxis

Seit 1981 gibt es die Praxis in Igling, die seitdem kontinuierlich erweitert wurde und mittlerweile in zweiter Generation geführt wird. Neben physiotherapeutischer Behandlung bietet die Praxis unter anderem Osteopathie, craniosakrale Therapie und eine spezielle Beckenboden-Behandlung an. Hinzu kommen Präventionskurse, Yoga, Wellness und die Saunalandschaft. In den Anfängen der Praxis waren es vor allem Sportler und Kinder, die bei Storhas behandelt wurden. Mit den Jahren wurden es immer mehr chronische Fälle und Patienten mit Haltungsschäden, berichtet Simon Storhas.

Ein Grund für die Zunahme an Haltungsschäden sei das Smartphone. Denn wer oft und lange den Kopf senkt, um ins Handy zu schauen, beansprucht seine Muskeln einseitig. Das Gleiche gilt für das lange Sitzen an einem Schreibtisch. Die Brust- und Bauchmuskulatur verkürzt sich, die Nacken- und Rückenmuskulatur wird länger und verhärtet. Es kommt zu Verspannungen und Schmerzen. Das muskuläre Defizit kann auch zu einem Rundrücken führen.

Während der Pandemie hätten zudem viele in den eigenen vier Wänden trainiert, berichtet Simon Storhas. Das hatte laut dem Therapeuten nicht nur positive Effekte: Menschen mit bereits vorhandenen Haltungsschäden fügten sich bei der falschen Aufführung von Übungen noch mehr Schaden zu. Deswegen plädiert Storhas dafür, erst der Ursache für den Schmerz auf den Grund zu gehen, bevor es ins Training geht. Nur weil vermeintlich alle Informationen im Internet frei zur Verfügung stehen, ist nicht alles für jeden geeignet und muss auch richtig ausgeführt werden. „Jeder ist individuell und die therapeutische Behandlung kann nicht verallgemeinert werden.“ Das sei auch das Schöne an seinem Beruf, betont Storhas.

Doch selbst mit der Unterstützung von Fachkräften ist es schwer, alte Gewohnheiten zu durchbrechen. Das weiß auch Storhas. Seine Bachelorarbeit hat er über die Verbesserung der Patienten Compliance geschrieben. Damit ist die Einsicht, das Einverständnis, die Kooperationsbereitschaft und auch die Motivation der Patientinnen und Patienten zur Mitarbeit gemeint. Sie bestimmt wesentlich den Behandlungserfolg. Um Patienten nicht zu überfordern oder zu vergraulen, überfrachten die Therapeuten die Patienten nicht mit Informationen und Vorschlägen. „Es baut aufeinander auf. Der Patient soll Zeit haben, sich daran zu gewöhnen.“

Eugen Rauh aus Asch erholt sich aktiv von seiner Hüftoperation. Physiotherapeutin Alina Fellner zeigt ihm ein Reaktionstraining. Foto: Christian Rudnik

Der Slogan der Praxis: Ganzheitlich im Gleichgewicht – mit Ernährung, Training und Entspannung. Nach sechs Wochen seien die ersten Fortschritte sichtbar, nach drei Monaten tritt laut Storhas eine spürbare Veränderung ein. Damit dieser Erfolg bleibt, sollte man auch nach erreichter Schmerzfreiheit dran bleiben. Für Patienten und Therapeuten eine Win-win-Situation – der Patient bleibt beschwerdefrei(er) und die Praxis ist gut besucht. Das Konzept scheint in der Iglinger Einrichtung zu fruchten: Viele Patienten blieben demnach erhalten. „Rund ein Drittel macht weiter“, freut sich Simon Storhas.

Früher habe es noch keine langfristige Betreuung gegeben. Für Storhas auch eine frustrierende Erfahrung. „Viele fallen dann nach ein paar Monaten wieder in die alten Muster.“ Das Resultat: Der Schmerz kommt zurück und die Patienten müssen wieder von vorn anfangen und sich auf eine Warteliste setzen lassen.

Osteopath aus Igling: „Schmerz ist ein Hilferuf des Körpers nach Sauerstoff.“

Storhas ist davon überzeugt – und erlebe in seiner Praxis immer wieder –, dass viele Operationen vermeidbar sind, wenn rechtzeitig Haltungsschwächen verbessert und Muskeln aufgebaut werden. „Die meisten Bandscheibenvorfälle können muskulär gelöst werden“, sagt der Osteopath, der in seiner Behandlung versucht, durch gezieltes Mobilisieren Blockaden zu lösen. Eine wichtige Rolle spielen die Faszien.. Ein Grundprinzip der Osteopathie: „Schmerz ist ein Hilferuf des Körpers nach Sauerstoff.“

Seit er seinen Patienten langfristige Angebote machen kann, macht Simon Storhas seine Arbeit als Osteopath und Physiotherapeut mehr Spaß. Foto: Christian Rudnik

So einen Hilferuf erhielt auch Bernhard Seitz aus Großkitzighofen von seinem Körper. Er führt gerade Übungen am Beinstrecker aus und trainiert damit die Rumpfmuskulatur und den vorderen Oberschenkelmuskel. Die E-Geräte sind praktischerweise auf die Patienten automatisch abgestimmt und müssen nicht jedes Mal neu eingestellt werden. Seitz berichtet: Er arbeitet im Büro und litt aufgrund der sitzenden Tätigkeit am Computer an starken Schulter-Nacken-Verspannungen. „Seit ich hier regelmäßig meine Übung mache, habe ich eine 90-prozentige Linderung – dabei ist der Job noch immer der gleiche.“

Wem der Schmerz als Beweggrund im wahrsten Sinne des Wortes nicht ausreicht, um seine Angewohnheiten zu ändern: Ein gerader Rücken macht einen nachweislich attraktiver und lässt einen selbstbewusster erscheinen. Und auch auf die Stimmung soll die Haltung Einfluss haben. Im Gegensatz zum klassischen Fitnessstudiobesucher liege jedoch das Hauptaugenmerk seiner Patientinnen und Patienten nicht in der Steigerung der Attraktivität, sondern ganz klar bei der Schmerzlinderung, erwähnt Storhas.