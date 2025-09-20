Zur Eröffnung der Ausstellung von Sandro Kopp kommen illustre Gäste

Am Abend vor der Langen Kunstnacht in Landsberg öffnet die Säulenhalle für geladene Gäste mit einer Vernissage der Ausstellung „Farbwach“ des international bekannten Künstlers Sandro Kopp. Zwischen die rund 90 Gäste der Initiatorin Petra Kapp-Hampel mischen sich auch Freunde des Künstlers, die mit einer quirligen Lebendigkeit, schrägen Outfits und besonderen Geschichten inspirierten.

Weinliebhaber werden ihn kennen: Stuart Pigott hat sich als unkonventioneller Weinkritiker, Autor und Journalist in der Weinszene einen Namen gemacht und gilt als einer der besten Kenner deutscher Weine. Der gebürtige Brite lebt im Taunus und in Berlin, wobei wohl eher die deutsche Hauptstadt und seine Aufenthalte in New York als das weinverliebte Rheinland-Pfalz seine Mode inspirieren. Und so war der hochgewachsene 65-Jährige mit seinem Outfit und seiner quirligen Art ein Hingucker auf der Vernissage der Ausstellung „Farbwach“ von Sandro Kopp.

Seine Devise zur Qualität von Wein klingt eher simpel

Stuart Pigott schrieb Bücher wie „Wein spricht deutsch“, „Weinwunder Deutschland“ und „Planet Riesling“ und ist bekannt durch seine Weinkolumnen für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und den „Feinschmecker“. Seinen Beiträgen merkt man Tiefgang an, Freude am Formulieren und einen schier unermesslichen Wortschatz bei der Beschreibung von Weinqualitäten. Seine Devise, die er beim Gespräch während der Vernissage verlauten lässt, klingt dagegen eher simpel. Wein müsse einem vor allem schmecken, so Pigott. Weinkritik hin oder her, es hilft also nur Probieren und dem eigenen Geschmack vertrauen.

Icon vergrößern Christopher Tracy (Akademischer Zeichenlehrer der Uni Heidelberg) ist ein Schulfreund von Sandro Kopp (rechts) und war einer der Gäste bei der Vernissage in der Säulenhalle in Landsberg. Foto: Thorsten Jordan Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Christopher Tracy (Akademischer Zeichenlehrer der Uni Heidelberg) ist ein Schulfreund von Sandro Kopp (rechts) und war einer der Gäste bei der Vernissage in der Säulenhalle in Landsberg. Foto: Thorsten Jordan

Wie lernten sich nun Maler Sandro Kopp und Weinkenner Stuart Pigott kennen? Wein spielte auch hier eine Rolle, denn beide besuchten ein Weinevent und Konzert von James Keenan, Sänger der Band Tool, auch bekannt durch Puscifer und A Perfect Circle. Außerdem ist Keenan Winzer. Dass daraus eine intensive Freundschaft entstand, mag auch daran liegen, dass Pigott und Kopp beide die Kunst lieben. Pigott studierte ab 1979 Malerei und Kunstgeschichte in London, bevor er sich hauptberuflich dem Wein zuwandte.

Die Augenporträts faszinieren die Besucher der Vernissage in Landsberg

Besonders fasziniert waren viele Gäste der Vernissage in der Säulenhalle von den zahlreichen Augenporträts, die Sandro Kopp von Freunden und Bekannten malte. „Auch mein Auge und das meiner Frau hat er schon gemalt“, erzählt Pigott und zeigt Fotos davon auf seinem Handy und auch vom Besuch von Kopps Atelier in dessen Elternhaus bei Heidelberg. In der Ausstellung ist es jedoch nicht zu sehen – es hängt in Pigotts Wohnzimmer. „So kann ich mir jeden Tag ins Auge sehen“, sagt der Brite mit einem Augenzwinkern. „So ein Genuss, das Auge von Weinflüsterer Stuart Pigott zu malen“, postete damals Sandro Kopp auf Instagram, und auch Pigott erinnert sich noch genau, dass während der Entstehung „die erstaunlichsten Gespräche meines Lebens stattfanden.“

Icon vergrößern Die „Eye Portraits“ von Sandro Kopp faszinieren die Besucher der Vernissage in der Landsberger Säulenhalle. Foto: Thorsten Jordan Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die „Eye Portraits“ von Sandro Kopp faszinieren die Besucher der Vernissage in der Landsberger Säulenhalle. Foto: Thorsten Jordan

Gesucht und gefunden – so scheint es auch mit Christopher Tracy gewesen zu sein. Wie Pigott kam auch Tracy eigens zur Vernissage seines einstigen Mitschülers Sandro Kopp nach Landsberg. „Seit wir 15 sind, sind wir eng befreundet und sind viel zusammen gereist“, erinnert sich Sandro Kopp. Die enge Verbindung kam damals im Gymnasium auch, da beide den Leistungskurs Englisch besuchten und beide zweisprachig aufwuchsen: Tracys Vater ist Amerikaner, Kopps Mutter Neuseeländerin. „So verbrachten wir eine fantastische Zeit damit, im Englischunterricht die ganze Zeit zu zeichnen“, sagt Tracy, der in der Folgezeit ein Stipendium erhielt, welches ihm ermöglichte, in Florenz und Philadelphia Kunst und Medienwissenschaften zu studieren.

Icon Galerie 86 Bilder Ein paar Impressionen von der Vernissage "Farbwach" des international bekannten Künstlers Sandro Kopp in der Landsberger Säulenhalle am Vorabend zur Landsberger Kunstnacht.

Christopher Tracy arbeitet heute als freischaffender Künstler in Heidelberg, wo er an der Universität auch als Zeichenmeister den akademischen Zeichenkurs leitet mit dem Schwerpunkt Aktzeichnen. Genau wie Sandro Kopp schätzt er das „Life-Zeichnen“ - im Gegensatz zum Zeichnen nach einem Foto -, und sieht darin das Plus gemeinsam verbrachter Zeit, den Austausch und die Dokumentation des Zeitprozesses im Gemälde. So entstand auch das Augenporträt von Christopher Tracy, das Teil der Ausstellung in der Säulenhalle ist. Tracy geht von Auge zu Auge, auf der Suche nach seinem Auge. „Das ist es, oder?“, fragt er Kopp. „Ja, klar!“, sagt dieser, streift sich weiße Handschuhe über, nimmt das Bild behutsam von der Wand und hält es für das Fotoshooting neben seinen Freund Chris – ein kleiner Moment für die Ewigkeit.

Icon vergrößern Zahlreiche Besucher wollte sich die Eröffnung der Ausstellung von Sandro Kopp in der Säulenhalle in Landsberg nicht entgehen lassen. Foto: Thorsten Jordan Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Zahlreiche Besucher wollte sich die Eröffnung der Ausstellung von Sandro Kopp in der Säulenhalle in Landsberg nicht entgehen lassen. Foto: Thorsten Jordan