Großes Interesse an der Landwirtschaft

Die Herausforderungen für Landwirte sind nach wie vor vielfältig und eigentlich scheinen sie immer noch mehr zu werden. Das machte Ralf Huber, Bezirkstagspräsident für Oberbayern im Bayerischen Bauernverband, beim Kreisbauerntag in Landsberg deutlich. Die Veranstaltung fand wie vor zwei Jahren, im Rahmen des Tags der offenen Tür beim Agrarbildungszentrum (ABZ) des Bezirks Oberbayern statt. Nachdem sich der erste Zusammenschluss vor zwei Jahren bewährt hatte, gingen BBV-Kreisobmann Johann Drexl und ABZ-Leiterin Christa Hörrmann erneut den erfolgreichen Weg.

Pater Tassilo Lengger kritisiert die Wegwerfkultur

Der Tag begann mit einem sehr gut besuchten Gottesdienst, zelebriert vom landwirtschaftskundigen Pater Tassilo Lengger und musikalisch umrahmt vom Landfrauenchor unter der Leitung von Christoph Seidl, der seine verhinderte Frau Elisabeth am Dirigentenpult hervorragend vertrat. Erntedank sei nicht nur eine Bringschuld der Landwirte, betonte Tassilo in seiner Predigt. Alle seien aufgefordert, zu danken. In dem Zusammenhang kritisierte der Pater die derzeit grassierende „noch nie dagewesene Wegwerfkultur. Weit mehr als zehn Millionen Tonnen Lebensmittel landen jährlich in der Tonne und gleichzeitig hat ein Großteil der Menschheit keine Chance“.

In der Landmaschinenausstellung wurden verschiedene Maschinen und Demonstrationen gezeigt. Foto: Thorsten Jordan

Nach dem Gottesdienst und der folgenden etwas längeren Pause fanden nicht mehr alle den Weg zurück in die Halle, wo der offizielle Teil des Kreisbauerntags mit Grußworten, Ehrungen und Festansprache über die Bühne ging. Bezirkstagspräsident Thomas Schwarzenberger sprach die psychische Gesundheit der Landwirte an. Immer mehr Menschen aus dem landwirtschaftlichen Bereich hätten Probleme, sagte Schwarzenberger. Als beispielhafte Gründe nannte er Zukunftsängste, ständigen Stress und vor allem Arbeitsüberlastung. Landrat Thomas Eichinger forderte Zusammenhalt in der Gesellschaft. „Wir sind eine Gemeinschaft, ein Miteinander, eine Familie und nicht eine Aneinanderreihung von Lobbys und unterschiedlichen Interessensvertretungen.“

Beim Kreisbauerntag wurden unter anderem fünf neue Landwirtschaftsmeister aus dem Landkreis Landsberg geehrt. Foto: Julian Leitenstorfer

Die anschließend geehrten, fünf neuen Landwirtschaftsmeister im Landkreis Landsberg formulierten Wünsche und Erwartungen. So solle der BBV sich für stimmige politische Rahmenbedingungen einsetzen. „Wir möchten unseren tatsächlichen Beruf ausüben können.“ Damit war die Bürokratie gemeint, von deren Abbau zwar seit vielen Jahren gesprochen werde, die aber immer noch mehr wird. „Wir machen mehr Büro- als echte landwirtschaftliche Arbeit.“

Ärger über fehlende Verlässlichkeit bei Vorschriften und Verordnungen

Bodenüberwachungsgesetz, Naturrückführungsprogramm, weniger werdende Förderprogramme, Flächenverbrauch für nicht landwirtschaftliche Zwecke und überdies keine Verlässlichkeit bei Vorschriften und Verordnungen (Beispiel Stallbauförderung): gerade bei Letzterem müsse einiges geändert werden, erklärte Ralf Huber in seiner Ansprache. Die bei Bautätigkeiten geforderten Ausgleichsflächen seien notwendig. „Aber brauchen wir die so wie derzeit üblich, ohne Nutzung?“ An die Verbraucher appellierte Huber, lokal einzukaufen; „regionale Vermarktung spart CO₂“. Und als kleinen Seitenhieb an die vielen Kritiker: „Wir Landwirte genießen bis zu sieben Jahren Ausbildung, wir verstehen unseren Job.“ Mehr Rückhalt in der Bevölkerung forderte abschließend auch Kreisobmann Johann Drexl.

In der Laborschule zeigten (von links) Yaroslav Horbatko, Emilian Rieder und Denise Specht die DNA-Isolation aus Gerste. Foto: Thorsten Jordan

Danach durfte gefeiert werden. Die Landfrauen hatten mit viel Kaffee in riesigen Kannen vorgesorgt und ein Torten-Büfett mit immerwährendem Nachschub aufgebaut. Der Musikverein Penzing unterhielt den ganzen Nachmittag musikalisch, was auch draußen, wo der Tag der offenen Tür des ABZ in vollem Gang war, gehört wurde. Viel Publikum auch aus dem weiteren Umkreis – die Nummernschilder an den Autos verrieten es – war bei idealem Wetter nach Landsberg gekommen. Die Organisatoren hatten an alle und alles gedacht. Riesiger Maschinenpark, Informationen nicht nur für Landwirte, Vorführungen aus alter und in der Zukunft liegender Zeit, fachkundige Beratung, Besichtigung aller Unterrichtsräume – es war an alle von 0 bis 99 gedacht. In der Abteilung Hauswirtschaft wurden neueste Geräte vorgeführt und erklärt. Land- und Forstwirte wurden von unterschiedlichen Firmen beraten. Verlage, Behörden, Verbände nicht nur für den Bereich Landwirtschaft stellten sich und ihre Arbeit vor.

Für die Kinder gab es einen Erlebnisparcours, dazu auch Spiele mit Lerneffekt. So durften die Kleinen in Fühlboxen Dinge er- und begreifen, ihr Wissen über Pflanzen und Tiere testen oder, was etliche noch viel aufregender fanden, im Beisein der Eltern Traktoren erklimmen. Ganz wichtig war natürlich die Verpflegung mit Essen direkt vom Erzeuger. Egal ob Torten, Kiacherl, Burger, Grillwurst – überall waren lange Schlangen, die erst gegen Ende des Nachmittags kürzer wurden.

