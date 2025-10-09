Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten

Im Alter sich Wünsche erfüllen: Nicht nur schöne Reisen, sondern ein Hobby zum Beruf machen

Kommentar

Sich die Wünsche im Alter erfüllen

Wenn man sich den Lebensabend mit neuen Aufgaben so richtig schön macht. Ein Neubeginn statt sich aufzugeben.
Alexandra Lutzenberger
Von Alexandra Lutzenberger
    • |
    • |
    • |
    Andrea Brudler aus Lengenfeld fing erst spät an mit dem Singen.
    Andrea Brudler aus Lengenfeld fing erst spät an mit dem Singen. Foto: Christian Rudnik

    Sie hat in der Rente eine neue Leidenschaft gefunden: Andrea Brudler erzählt in unserem Bericht über ihre Begeisterung für Gesang. Das Beispiel von Andrea Brudler zeigt, wie man auch in der Rente noch einmal neu anfangen kann, wenn man sich seine Träume erfüllen will. Das erfordert Mut und fordert viel Kraft. Es ist aber eine von vielen Möglichkeiten, wie man sich diese Lebenszeit gestalten kann. Mit der Familie, einem Hobby, einem Studium oder einfach damit sein Hobby zum Beruf zu machen.

    Singen ist eine Beschäftigung, die nicht nur Andrea Brudler Freude macht, sondern mit der sie auch vielen Menschen Freude machen kann. In diesen Zeiten eine erfreuliche und schöne Nachricht, denn die täglichen Nachrichten sind gerade nicht die erfreulichsten. Brudler ist aber ein Beispiel von vielen, wie man Menschen glücklich machen kann, und die Zeit in der Rente zu einer erfüllten und glücklichen zu machen.

    Unsere Redaktion sucht noch andere Beispiele dafür. Haben Sie ein besonderes Hobby, studieren Sie etwas Neues und sind Sie im sozialen Bereich tätig? Engagieren Sie sich im Tierschutz? Haben Sie eine Großfamilie? Wir würden Sie gerne in unserer Zeitung vorstellen und so anderen Menschen Mut machen, ihre Zukunft zu gestalten. Melden Sie sich bei uns unter redaktion@landsberger-tagblatt.de. Geben Sie bitte Ihre Kontaktdaten und Ihre Telefonnummer an.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden