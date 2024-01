Feuerwehr-Gerätewart: "Man darf sich keine Fehler erlauben"

Von Lisa Gilz - vor 33 Min. Artikel anhören Shape

In Teil zwei unserer Serie "Im Dienst" haben wir Christian Jungbauer bei der Feuerwehr in Landsberg besucht. Er ist für die Ausrüstung seiner Kolleginnen und Kollegen verantwortlich.

In Bayern sind die Feuerwehren jährlich bei mehreren Tausend Bränden im Einsatz. Auch im Landkreis Landsberg wurden die Feuerwehren 2023 bei mehreren Klein- und Großbränden gerufen. Dabei sind Feuerwehrmänner und -frauen darauf angewiesen, dass ihre Geräte und ihr Equipment immer in einem guten Zustand sind, denn nur so kann die Feuerwehr effektiv arbeiten. Dass bei der Feuerwehr Landsberg alles funktioniert, überprüft Gerätewart Christian Jungbauer – darauf, dass er sauber arbeitet, ist nicht nur das Wohlergehen seiner Kameraden und Kameradinnen angewiesen.

Jungbauer zurrt die Bänder der Atemschutzmaske fest – sitzt sie nicht richtig, bedeutet das ein Risiko, sowohl für den Feuerwehrmann als auch die Person, die eventuell aus einem brennenden Haus gerettet werden muss. Denn eine Kohlenmonoxidvergiftung kann bis zur Ohnmacht führen, sodass mit einer undichten Maske niemandem geholfen wäre. Jungbauer, der bei der Freiwilligen Feuerwehr in Landsberg als Gerätewart verantwortlich ist, testet deshalb jede Maske entweder nach einer Übung, einem Einsatz oder, wenn unbenutzt, alles halbe Jahr. Allerdings nicht an sich selbst. Stattdessen stülpt er die Masken einem Test-Dummy-Kopf über, der an ein Gerät angeschlossen ist, das Unterdruck in der Maske simuliert. Ein Zischen, ein Piepen, der erste Test ist bestanden.

