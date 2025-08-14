Bei der feierlichen Freisprechungsfeier im Haus der Bayerischen Landwirtschaft in Herrsching erhielten acht Landwirtinnen, 30 Landwirte sowie 15 Hauswirtschafterinnen aus der Zuständigkeit des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck ihre Abschlusszeugnisse. Darunter auch einige junge Erwachsene aus dem Landkreis Landsberg.

Angelika Spitzer, Bereichsleiterin Ernährung und Landwirtschaft bei der Regierung von Oberbayern, beglückwünschte die Absolventinnen und Absolventen in ihrer Eröffnungsrede zu ihrem erfolgreichen Berufsabschluss. Sie betonte die Relevanz einer fundierten Ausbildung und welch unschätzbaren Wert diese für die Absolventen selbst und die Gesellschaft darstelle. „Es braucht Fachkräfte wie Sie, die mit dem entsprechenden Wissen und den Fähigkeiten ausgestattet sind, die verantwortungsvollen Aufgaben in der Landwirtschaft und Hauswirtschaft zu übernehmen“, sagte Spitzer.

Die Absolventinnen und Absolventen übernehmen jetzt Verantwortung

Margit Horner-Spindler, stellvertretende Landrätin des Landkreises Landsberg, gratulierte den Absolventinnen und Absolventen in ihrem Grußwort. „Sie haben Durchhaltevermögen bewiesen und übernehmen nun Verantwortung nicht nur für die Ernährung der Gesellschaft, sondern auch für unsere Lebensqualität.“ Auch die Kreisbäuerin des Landkreises Dachau Heidi Patzelt und Georg Rudolf, Vorsitzender des vlf Weilheim-Starnberg, gratulierten und wünschten den Absolventinnen und Absolventen in ihrem Grußwort alles Gute auf ihrem weiteren beruflichen Weg.

Icon vergrößern Die drei Besten der Hauswirtschaft präsentieren ihre Zeugnisse: (von links) Fachlehrerin Anna Radlmeier (AELF Fürstenfeldbruck), Angelika Spitzer (Regierung von Oberbayern), Magdalena Hirner, Daniela Wagler und Annalena Mayr, Georg Rudolf (vlf Weilheim-Starnberg) und Prüfungsausschuss-Vorsitzende Hauswirtschaft Magdalena Kühn. Foto: Bettina Knoll Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die drei Besten der Hauswirtschaft präsentieren ihre Zeugnisse: (von links) Fachlehrerin Anna Radlmeier (AELF Fürstenfeldbruck), Angelika Spitzer (Regierung von Oberbayern), Magdalena Hirner, Daniela Wagler und Annalena Mayr, Georg Rudolf (vlf Weilheim-Starnberg) und Prüfungsausschuss-Vorsitzende Hauswirtschaft Magdalena Kühn. Foto: Bettina Knoll

Angelika Spitzer überreichte den Absolventinnen und Absolventen ihre Zeugnisse, wobei die besten drei aus Hauswirtschaft und Landwirtschaft besonders erwähnt wurden. In der Hauswirtschaft erreichte Magdalena Hirner mit der Note 1,24 den besten Abschluss, gefolgt von Daniela Wagler mit 1,42. Beide besuchten die Hauswirtschaftsschule in Teilzeitform an der Landwirtschaftsschule Fürstenfeldbruck. Die aus dem Landkreis Landsberg stammende Annalena Mayr schloss ihre duale Ausbildung mit der Note 1,55 ab.

In der Landwirtschaft erzielte Marius Beller aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck die Note 1,57, gefolgt von Vanessa Diepold (Landkreis Freising) und Felix Schleich (Landkreis Weilheim-Schongau). Beide erzielten die Note 1,89. (AZ)