Stadtradeln startet wieder im Landkreis Landsberg

Auch in diesem Jahr nimmt der Landkreis Landsberg mit seinen 31 Kommunen an der internationalen Klimabündnis-Aktion Stadtradeln teil. Egal ob zur Arbeit, zur Schule oder zum Wocheneinkauf, drei Wochen lang sollen so viele Wege wie möglich mit Fahrrad CO₂-neutral zurückgelegt werden.

In diesem Jahr findet die Aktion Stadtradeln vom 29. Juni bis einschließlich 19. Juli statt, teilt das Landratsamt in einer Presseerklärung mit. Und auch dieses Mal beginnt die Aktion im Landkreis mit einer großen Auftaktfahrt. Am Sonntag, 29. Juni, ist wieder eine Sternfahrt geplant, an der jeder Interessierte an einem selbstgewählten Ort mit einer Radltour startet und dann zu einem zuvor festgelegten Ziel radelt.

Das Ziel der Sternfahrt in der Summer-Markt in Utting

In diesem Jahr ist als gemeinsames Ziel der Summer-Markt in Utting ausgewählt worden. Dort können sich die Radfahrende auf zahlreiche Stände mit verschiedenen kulinarischen Köstlichkeiten und Live-Musik freuen. Auch das Landratsamt ist an diesem Tag mit einem Stand vertreten: mit der Fachstelle Klimaschutzmanagement, die alljährlich das Stadtradeln im Landkreis organisiert sowie den Koordinierungsstellen Inklusion und kommunale Entwicklungspolitik.

Geradelt wird nicht nur fürs Klima und für die Gesundheit, auch beim Stadtradeln 2025 steht der gute Zweck im Vordergrund: Pro Kilometer, der geradelt wird, spendet das Edeka Logistikzentrum Landsberg einen Cent an eine soziale Initiative. Mit einem Spendenziel von 5000 euro wurde in diesem Jahr die Aktion „Handwerk mit Herz“ ausgesucht, die die Spende erhalten soll. Für die fleißigsten Radfahrenden winken laut Landratsamt wieder tolle Preise, die von zahlreichen lokalen Sponsoren gestellt werden.

Im vergangenen Jahr waren im Landkreis Landsberg fast 4200 Teilnehmende dabei

Beim Stadtradeln im vergangenen Jahr hatten fast 4200 Radlerinnen und Radler aus allen 31 Kommunen des Landkreises Landsberg gemeinsam mehr als 797.800 Kilometer zurückgelegt und damit jede Menge CO₂ eingespart. Aktivstes Team mit den meisten geradelten Kilometern (gesamt) war der ADFC Kreisverband Landsberg mit 25.826,6 Kilometern; aktivste Kommune war die Gemeinde Unterdießen mit 20,75 Kilometern pro Einwohner. In der Einzelwertung lag bei den Frauen Anneliese Müller mit 1731 Kilometern vorn, bei den Männern Christian Hüttner mit 2577 Kilometern. (AZ)

Unter www.stadtradeln.de/landkreis-landsberg sind alle wichtigen Informationen zur Anmeldung und den geplanten Fahrten zusammengefasst.