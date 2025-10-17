Es gibt eine neue Radkarte für den Landkreis Landsberg

Ab sofort ist die neu aufgelegte, detaillierte Radkarte des Landkreises Landsberg. Herausgegeben wurde sie vom ADFC Landsberg gemeinsam mit dem Landkreis Landsberg. Die kartografische Umsetzung stammt vom HW-Verlag aus Mauerstetten, der bereits zahlreiche Freizeit- und Tourenkarten in der Region realisiert hat.

Die neue Auflage enthält alle aktuellen Radrouten im Landkreis – von gemütlichen Familienstrecken über anspruchsvollere Touren bis hin zu den schönsten Themenrouten entlang von Lech, Ammersee und Windach, heißt es in einer Pressemitteilung. Für einheimische Radlerinnen und Radler biete die Karte eine hervorragende Grundlage, um Familientouren zu planen oder den täglichen Arbeitsweg mit dem Fahrrad optimal zu gestalten. Touristinnen und Touristen entdecken damit die vielfältige Landschaft und die schönsten Orte im Landkreis Landsberg – auf sicheren und abwechslungsreichen Wegen.

Auf der Rückseite der neuen Karte findet sich eine anschauliche Erklärung der Radwege-Beschilderung. So lässt sich unterwegs noch leichter orientieren, teilt das Landratsamt mit. Die Radkarte ist ab sofort erhältlich, unter anderem im Landratsamt und in den Tourist-Informationen in Dießen und Utting. (AZ)