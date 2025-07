Auf der Suche nach heimischen Superhelden in der Tierwelt

Der Landkreis Landsberg widmet sich auch heuer einem besonderen Projekt: Die Jahre der Biodiversität gehen in eine neue Runde – diesmal unter dem Motto „Heimische Vielfalt – Streifzüge durch unsere Natur“. Seit mehreren Jahren führen Stephan Wenning und Kathrin Huttenloher vom Team Naturschutz diese Initiative durch, um die biologische Vielfalt im Landkreis sichtbar, erlebbar und bewusster zu machen.

Das Ziel: Die Natur vor unserer Haustür schützen und schätzen lernen – und damit die Grundlagen für eine artenreiche und stabile Umwelt erhalten. „Wir wollen zeigen, wie beeindruckend unsere heimische Tier- und Pflanzenwelt ist – und warum es sich lohnt, sie zu bewahren“, sagt Stephan Wenning von der unteren Naturschutzbehörde. In diesem Jahr gibt es zwei thematische Schwerpunkte: Kathrin Huttenloher vom Fachbereich Gartenkultur und Landespflege widmet sich der Pflanzenwelt und hat dazu bereits eine erste Naturführung angeboten. Der zweite Schwerpunkt liegt bei Stephan Wenning – und der richtet den Blick auf unsere heimischen Tiere.

Tiere mit erstaunlichen Fähigkeiten stehen im Mittelpunkt

Und die haben es in sich: Tiere mit Superkräften. Sie fliegen lautlos durch die Nacht, pflanzen ganze Wälder, navigieren mithilfe der Sterne oder haben übermenschliche Sinne und Reflexe. Diese erstaunlichen Fähigkeiten stehen im Mittelpunkt des aktuellen Projekts und wurden kindgerecht und eindrucksvoll auf großformatigen Superhelden-Postern dargestellt. Die Poster laden dazu ein, die Tierwelt des Landkreises neu zu entdecken – als faszinierende Gemeinschaft von Überlebenskünstlern, Ingenieuren und Hütern der Natur. Ob Eisvogel, Regenwurm oder Wasserfledermaus: Viele ihrer „Superkräfte“ wirken im Verborgenen, sind aber essenziell für das ökologische Gleichgewicht. Unsere heimischen Tiere überraschen mit Fähigkeiten, die oft unbemerkt bleiben – aber von enormer Bedeutung sind. „Wir laden alle ein, genauer hinzusehen. Denn die Natur vor unserer Haustür ist nicht nur schön – sie ist voller Superkräfte“, sagt Stephan Wenning.

Zum Projektstart fand eine Auftaktveranstaltung an der Spitalplatzschule in Landsberg statt – mit der Klasse 1a, Stephanie Schmid-Huber, Schulleiterin Heike Heck sowie der stellvertretenden Landrätin Margit Horner-Spindler. Das Interesse ist groß: Zahlreiche Schulen haben sich bereits für Projekttage, Vorträge oder Exkursionen angemeldet. Kindergärten, Schulen und öffentliche Bildungseinrichtungen im Landkreis können die Superhelden-Poster und die zugehörige Broschüre kostenlos erhalten. Interessierte wenden sich per E-Mail an Stephan.Wenning@lra-ll.bayern.de. Weitere Informationen zu den Angeboten, Veranstaltungen und Materialien finden sich unter www.naturvielfaltlandsberg.de

Im Landkreis Landsberg gibt es mehrere Schwerpunkte der Biodiversität

Im Landkreis Landsberg gibt es mehrere Schwerpunkte der Biodiversität. Die Auenlebensräume am Lech und anderen Gewässern beherbergen eine hohe Artenvielfalt, insbesondere bei Amphibien, Weichtieren, Libellen und Brutvögeln. Moore, wie das Breite Moos, sind stark gefährdete Lebensräume, deren Schutz und Renaturierung im Landkreis eine wichtige Rolle spielt. Naturnahe Gärten mit vielfältigen Strukturen und Lebensräumen tragen zur Artenvielfalt bei. Der Landkreis fördert gezielt den Schutz gefährdeter Arten, wie dem Uhu und dem Großen Brachvogel, durch Projekte und Maßnahmen. (AZ)