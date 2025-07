600 Jahre Bayertor: Zum Jubiläum gibt es eine einmalige Trauung

Egal, ob von Westen oder Osten, das Bayertor in Landsberg ist schon von Weitem zu sehen. Für viele, die in die Stadt am Lech nach Hause kommen, sei es von der Arbeit, einem Ausflug oder aus dem Urlaub, ist es daher ein besonderer Ort, dem sie sich verbunden fühlen. Katharina Joos und Rico Hannemann haben dieses Gefühl vom „Tor zur Heimat“ in einem Video thematisiert. Es war die erfolgreiche Bewerbung für ein einmaliges Ereignis. Denn die beiden werden am Freitag, 4. Juli, um 11 Uhr im Ritterstübchen des Landsberger Wahrzeichens von Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl standesamtlich getraut. Eine von vielen Aktionen, anlässlich der Feierlichkeiten zum Jubiläum „600 Jahre Bayertor“.

