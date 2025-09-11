Schlossergasse in Landsberg bleibt länger gesperrt

Es hat jetzt doch etwas länger gedauert als geplant. Die Schlossergasse, über deren Kopfsteinpflaster eine dünne Asphaltschicht gezogen wurde, bleibt auch noch am Freitag zwischen Alter Bergstraße und Herzog-Ernst-Straße für den Verkehr gesperrt.

Im Laufe des Tages soll die Sperrung aber aufgehoben werden, teilt die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Bis dahin können Anlieger von der Schulgasse kommend über den Holzmarkt in die Herzog-Ernst-Straße fahren. Wetterbedingt hätten sich die Arbeiten an der Schlossergasse verzögert.